Капризов — третий по голам среди игроков не из Северной Америки с момента его дебюта в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре с «Ютой» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил свою 178-ю шайбу с момента дебюта в НХЛ (сезон-2020/2021) и вышел на третье место по данному показателю среди игроков не из Северной Америки, сравнявшись с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». Больше Капризова за этот отрезок забросили только Леон Драйзайтль (199) из «Эдмонтон Ойлерз» и Микко Рантанен (184) из «Колорадо Эвеланш».

В американском Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Юта» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.