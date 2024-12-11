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Капризов — третий по голам среди игроков не из Северной Америки с момента его дебюта в НХЛ

Капризов — третий по голам среди игроков не из Северной Америки с момента его дебюта в НХЛ
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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в игре с «Ютой» отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил свою 178-ю шайбу с момента дебюта в НХЛ (сезон-2020/2021) и вышел на третье место по данному показателю среди игроков не из Северной Америки, сравнявшись с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз». Больше Капризова за этот отрезок забросили только Леон Драйзайтль (199) из «Эдмонтон Ойлерз» и Микко Рантанен (184) из «Колорадо Эвеланш».

В американском Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Юта» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стенлунд (Карконе, Мяяття) – 13:46     1:1 Хуснутдинов – 34:25     1:2 Капризов (Юханссон) – 35:01     2:2 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 44:42 (pp)     2:3 Юханссон – 45:39     3:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 49:54 (pp)     4:3 Вялимяки (Круз) – 51:45     4:4 Росси (Юханссон, Болди) – 59:16     4:5 Болди – 65:00    
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