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Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала по хоккею — 2024

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала по хоккею — 2024:

Вратари: Илья Набоков («Металлург» Мг), Артемий Плешков, Егор Заврагин (оба — СКА), Владислав Подъяпольский («Лада»).

Защитники: Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол (все – СКА), Илья Карпухин («Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Дмитрий Симашев, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Михаил Гуляев («Авангард»), Магомед Шараканов («Лада»).

Нападающие: Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Иван Демидов, Николай Поляков (все – СКА), Никита Коростелев, Данил Аймурзин (оба – «Северсталь»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Михаил Котляревский («Трактор»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все – ЦСКА), Максим Джиошвили («Динамо» Москва).