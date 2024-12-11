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Кирилл Капризов потерял первую строчку в бомбардирской гонке НХЛ

Кирилл Капризов потерял первую строчку в бомбардирской гонке НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом по ходу матча с «Ютой», который недавно завершился. Игра осталась за «Миннесотой», добывшей победу в серии буллитов с итоговым счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Стенлунд (Карконе, Мяяття) – 13:46     1:1 Хуснутдинов – 34:25     1:2 Капризов (Юханссон) – 35:01     2:2 Келлер (Сергачёв, Гюнтер) – 44:42 (pp)     2:3 Юханссон – 45:39     3:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 49:54 (pp)     4:3 Вялимяки (Круз) – 51:45     4:4 Росси (Юханссон, Болди) – 59:16     4:5 Болди – 65:00    

Несмотря на набранное очко, Капризов потерял первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 43 очка (18 голов + 25 результативных передач). Столько же очков набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 29 голевых передач). В лидеры же вырвался канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого 46 очков (10 шайб и 36 результативных передач).

Кирилл Капризов Подробнее
Мартин Нечас Подробнее
Натан Маккиннон Подробнее

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Маккиннон набрал 5 (1+4) очков и совершил стремительный скачок в гонке бомбардиров.

Далее в списке идёт Микко Рантанен, выступающий за «Колорадо», у которого 42 (18+24) очка.

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