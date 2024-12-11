Кирилл Капризов потерял первую строчку в бомбардирской гонке НХЛ

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом по ходу матча с «Ютой», который недавно завершился. Игра осталась за «Миннесотой», добывшей победу в серии буллитов с итоговым счётом 5:4.

Несмотря на набранное очко, Капризов потерял первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 43 очка (18 голов + 25 результативных передач). Столько же очков набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 29 голевых передач). В лидеры же вырвался канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого 46 очков (10 шайб и 36 результативных передач).

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Питтсбург Пингвинз» Маккиннон набрал 5 (1+4) очков и совершил стремительный скачок в гонке бомбардиров.

Далее в списке идёт Микко Рантанен, выступающий за «Колорадо», у которого 42 (18+24) очка.

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