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Гэри Беттмэн назвал сроки начала обсуждения нового коллективного соглашения НХЛ

Гэри Беттмэн назвал сроки начала обсуждения нового коллективного соглашения НХЛ
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что обсуждение нового коллективного соглашения с Ассоциацией игроков начнётся в феврале 2025 года.

«Это произойдёт где-то в феврале. Но мы встречаемся с Ассоциацией игроков на постоянной основе. У нас была встреча с ними на прошлой неделе, и, вероятно, мы снова встретимся через неделю или около того.

Наиболее важным аспектом любого коллективного договора являются отношения. И я думаю, что наши отношения находятся в хорошем состоянии.

Сейчас у нас очень открытые, конструктивные отношения с Ассоциацией игроков. Я считаю, что работа с Марти Уолшем и Роном Хэйнси очень конструктивна, профессиональна и открыта. Поэтому мы не будем забегать вперёд и предсказывать, что произойдёт. Хотя мы надеемся сделать это как можно быстрее и без проблем», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

Отмечается, что все стороны настроены позитивно в плане избежания локаута. Напомним, действующее коллективное соглашение истекает в сентябре 2026 года.

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