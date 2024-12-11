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Главный тренер «Авангарда» Буше передал привет омским болельщикам на русском языке

Главный тренер «Авангарда» Буше передал привет омским болельщикам на русском языке
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Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше передал привет омским болельщикам на русском языке, записав видео из Канады.

«Привет, Омск! До скорой встречи», — заявил специалист.

ВИДЕО

Напомним, ожидается, что 53-летний Ги Буше прибудет в Омск завтра, 12 декабря.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

Омский клуб после 33 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 32 очка.

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