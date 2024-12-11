Главный тренер «Авангарда» Буше передал привет омским болельщикам на русском языке

Новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше передал привет омским болельщикам на русском языке, записав видео из Канады.

«Привет, Омск! До скорой встречи», — заявил специалист.

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Напомним, ожидается, что 53-летний Ги Буше прибудет в Омск завтра, 12 декабря.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

Омский клуб после 33 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 32 очка.