Капитан «Виннипега» оценил игру российского нападающего Никиты Чибрикова
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Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури оценил игру российского нападающего Никиты Чибрикова. Напомним, форвард в игре с «Бостон Брюинз» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Чибриков сыграл отлично. Он набрал пару очков, и было приятно видеть, как Никита продолжает свою голевую серию в НХЛ. Молодые ребята приходят и играют энергично. Они зажигают искру в нашем составе. Здорово, что получают вознаграждение за это. Чибриков провёл отличную игру», — приводит слова Лаури сайт НХЛ.
В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Наместников (Нидеррайтер, Пионк) – 12:09 (pp) 2:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 18:01 3:0 Шайфли (Моррисси) – 27:02 (pp) 3:1 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 29:13 (pp) 4:1 Коннор (Шайфли) – 41:15 5:1 Виларди (Коннор) – 45:33 6:1 Иафалло (Пионк, Чибриков) – 47:19 (pp) 7:1 Эпплтон (Флёри, Лаури) – 56:16 8:1 Чибриков (Перфетти) – 56:26
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