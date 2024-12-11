Капитан «Виннипега» оценил игру российского нападающего Никиты Чибрикова

Капитан «Виннипег Джетс» Адам Лаури оценил игру российского нападающего Никиты Чибрикова. Напомним, форвард в игре с «Бостон Брюинз» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

«Чибриков сыграл отлично. Он набрал пару очков, и было приятно видеть, как Никита продолжает свою голевую серию в НХЛ. Молодые ребята приходят и играют энергично. Они зажигают искру в нашем составе. Здорово, что получают вознаграждение за это. Чибриков провёл отличную игру», — приводит слова Лаури сайт НХЛ.

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.