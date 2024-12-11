Бобровский вышел на 7-е место по гостевым победам в НХЛ, среди россиян Сергей — лидер
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«Флорида Пантерз» на выезде встречалась с «Сиэтл Кракен». Игра прошла на «Клаймэт Пледж-Арене» в Сиэтле и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стивенсон (Гурд, Макканн) – 15:39 1:1 Барков (Райнхарт) – 38:59 1:2 Барков – 65:00
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал 190-ю победу за карьеру в НХЛ на выезде. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский по данному показателю сравнялся с Кёртисом Джозефом, поднявшись на седьмое место в истории лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 310 побед на выезде. Среди действующих вратарей больше побед на выезде за карьеру имеет лишь Марк-Андре Флёри (241).
Среди россиян Бобровский является рекордсменом. Идущий вторым Евгений Набоков имеет 163 таких победы.
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