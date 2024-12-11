Бобровский вышел на 7-е место по гостевым победам в НХЛ, среди россиян Сергей — лидер

«Флорида Пантерз» на выезде встречалась с «Сиэтл Кракен». Игра прошла на «Клаймэт Пледж-Арене» в Сиэтле и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал 190-ю победу за карьеру в НХЛ на выезде. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский по данному показателю сравнялся с Кёртисом Джозефом, поднявшись на седьмое место в истории лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 310 побед на выезде. Среди действующих вратарей больше побед на выезде за карьеру имеет лишь Марк-Андре Флёри (241).

Среди россиян Бобровский является рекордсменом. Идущий вторым Евгений Набоков имеет 163 таких победы.