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Состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала по хоккею — 2024

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Расширенный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала по хоккею — 2024:

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо»), Егор Вельмакин («Динамо» Мн).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба — «Динамо» Мн), Владислав Ерёменко, Данила Паливко (оба — «Металлург»), Кирилл Готовец («Динамо» М), Степан Фальковский, Сергей Сапего (оба — СКА), Даниил Бокун («Торпедо»).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Даниил Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз (все — «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Владимир Алистров (СКА), Игорь Мартынов («Авангард»), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Максим Сушко («Сибирь»), Александр Суворов («СКА-Нева»), Степан Звягин («Куньлунь»), Валентин Демченко («Юность»).