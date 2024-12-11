Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала

Назаров поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«Завтра стартует Кубок Первого канала, с удовольствием последим за сборной России и поболеем за неё. В период санкций и отстранений матчи национальной команды становятся вдвойне важнее. Хочется пожелать нашим ребятам удачного выступления и победы. Здорово, что перед новогодними праздниками болельщики смогут зарядиться позитивом и сходят на арену семьями. Звёзд в составе сборной России хватает.

В это интересное и непростое время наблюдается сдвиг тектонических финансовых плит в сторону Востока. Нашим недругам это очень сильно не нравится. Но что поделать, такова жизнь. Мы живём и развиваемся. У нас есть свой путь, который мы обязательно пройдём. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Андрей Назаров рассказал, чего ждёт от закрытия трансферного окна в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android