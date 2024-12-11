Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала.

«Завтра стартует Кубок Первого канала, с удовольствием последим за сборной России и поболеем за неё. В период санкций и отстранений матчи национальной команды становятся вдвойне важнее. Хочется пожелать нашим ребятам удачного выступления и победы. Здорово, что перед новогодними праздниками болельщики смогут зарядиться позитивом и сходят на арену семьями. Звёзд в составе сборной России хватает.

В это интересное и непростое время наблюдается сдвиг тектонических финансовых плит в сторону Востока. Нашим недругам это очень сильно не нравится. Но что поделать, такова жизнь. Мы живём и развиваемся. У нас есть свой путь, который мы обязательно пройдём. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.