Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече с «Сиэтл Кракен» (2:1 Б) голкипер отразил 17 бросков. Эта победа стала 190-й для него за карьеру в НХЛ на выезде.

Вторая звезда дня — вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз. В гостевой встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 ОТ) голкипер отразил 38 бросков.

Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, который в матче с «Питтсбург Пингвинз» набрал 5 (3+2) очков.

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