В «Автомобилисте» назвали даты тестовых матчей на новой арене

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что тестовые матчи на новой хоккейной «УГМК-Арене» в Екатеринбурге состоятся 25 и 28 февраля 2025 года.

«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдёт всё по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля, в запасе есть игра Молодёжной хоккейной лиги 7 марта», — заявил Рябков ТАСС.

25, 28 февраля и 7 марта клуб «Авто» проведёт домашние матчи в Молодёжной хоккейной лиге. Строительство «УГМК-Арены» должно завершиться в конце 2024 года.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 33 сыгранных встреч.