Андрей Коваленко оценил переход своего сына Николая в «Сан-Хосе»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал переход своего сына Николая из «Колорадо Эвеланш» в «Сан-Хосе Шаркс».

— Николай пока повторяет мою карьеру в НХЛ — с шагом в 29 лет. Меня из «Колорадо» поменяли в «Монреаль» в большой сделке с участием Патрика Руа 6 декабря, его поменяли на вратаря 9 декабря.

— Как оцените обмен?

— Считаю, он в плюс Николаю. А «Сан-Хосе» — это клуб на стадии перестройки. Есть молодая звезда — Селебрини, есть желание сформировать вокруг него команду и её ведущие звенья. Все дороги открыты — работай, играй, доказывай!

Хорошо, что в «Сан-Хосе» много российских ребят. Все они друг друга поддерживают, такая у нас традиция в НХЛ, идёт ещё с наших времён. Уверен, что все будут прогрессировать, — цитирует Андрея Коваленко Russia-Hockey.