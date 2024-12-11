Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Коваленко оценил переход своего сына Николая в «Сан-Хосе»

Андрей Коваленко оценил переход своего сына Николая в «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал переход своего сына Николая из «Колорадо Эвеланш» в «Сан-Хосе Шаркс».

— Николай пока повторяет мою карьеру в НХЛ — с шагом в 29 лет. Меня из «Колорадо» поменяли в «Монреаль» в большой сделке с участием Патрика Руа 6 декабря, его поменяли на вратаря 9 декабря.

— Как оцените обмен?
— Считаю, он в плюс Николаю. А «Сан-Хосе» — это клуб на стадии перестройки. Есть молодая звезда — Селебрини, есть желание сформировать вокруг него команду и её ведущие звенья. Все дороги открыты — работай, играй, доказывай!

Хорошо, что в «Сан-Хосе» много российских ребят. Все они друг друга поддерживают, такая у нас традиция в НХЛ, идёт ещё с наших времён. Уверен, что все будут прогрессировать, — цитирует Андрея Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о приходе Николая Коваленко после обмена с «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android