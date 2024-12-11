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Жена Владимира Тарасенко снялась для обложки журнала моды

Жена Владимира Тарасенко снялась для обложки журнала моды
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Жена российского нападающего «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко Яна снялась для обложки журнала моды Elle. Версия журнала вышла в Словении.

Фото: Журнал Elle

32-летний нападающий «красных крыльев» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 27 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Тарасенко последний сезон Национальной хоккейной лиги провёл в составе «Флориды Пантерз». В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву Сенаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис Блюз». Напомним, вместе с «Сент-Луисом» и «Флоридой» Владимир Тарасенко становился обладателем Кубка Стэнли (в 2019 и 2024 годах).

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