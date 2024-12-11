Заслуженный тренер России: Овечкин своим мужеством отвлекает мир от забот и проблем

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о влиянии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на хоккейное и мировое сообщество.

«Саша своим мужеством отвлекает мир от каких-то забот. Здесь вопрос состоит не только в том, побьёт или не побьёт рекорд Гретцки, а в отвлечении людей от проблем. Я с этой точки зрения вижу. Когда он получил травму, многие ведь переживали, и переживали не только в России, обсуждали этот вопрос. Такие болельщики есть во всём мире и во всех видах спорта.

Овечкин несёт если не голубь мира, то шайбу и клюшку мира! Очень достойно. Его роль в мировом хоккейном сообществе очень велика не просто как бомбардира, а именно как человека, как пример служения», — цитирует Новикова «ВсеПроСпорт».

После 18 матчей нынешнего сезона в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.