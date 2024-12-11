Бывшая жена звезды НХЛ Эвандера Кейна обвинила Пи Дидди в изнасиловании

Бывшая жена звезды НХЛ Эвандера Кейна Анна Кейн обвинила скандального рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди в изнасиловании, сообщает TMZ.

Согласно иску, поданному ещё в 2023 году, Пи Дидди привёз 17-летнюю Анну из Детройта в свою студию звукозаписи в Нью-Йорке в 2003 году и изнасиловал её вместе с двумя другими мужчинами. Перед этим девушке давали алкоголь и наркотики.

В сюжете TMZ есть фотографии предполагаемой жертвы, позирующей в студии. На одной фотографии женщина сидит на коленях рэпера.

55-летнего Пи Дидди обвиняют в многочисленных сексуальных и насильственных преступлениях. На него уже подали в суд более 100 человек. Продюсер находится под стражей в ожидании суда в мае 2025 года.

Эвандер и Анна Кейн были женаты с 2018 по 2021 год. У них есть общий ребенок. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн в сентябре 2024 года перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок.