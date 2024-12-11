Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ладе» заявили, что Федорищев не намерен сокращать бюджет клуба

В «Ладе» заявили, что Федорищев не намерен сокращать бюджет клуба
Комментарии

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не намерен сокращать бюджет тольяттинского клуба.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего не потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — приводит слова Якубова ТАСС.

Напомним, «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 31 очко после 33 встреч. В следующей игре «Лада» встретится дома с «Авангардом» 21 декабря.

Материалы по теме
В соцсети губернатора Федорищева появилось сообщение с критикой условий тренировок «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android