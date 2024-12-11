В «Ладе» заявили, что Федорищев не намерен сокращать бюджет клуба

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не намерен сокращать бюджет тольяттинского клуба.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заходил в клуб, общался с ребятами. Заверил нас, что ребята ничего не потеряют, клуб будет развиваться в лучшую сторону. Что касается бюджета, то он сказал, что хуже он не будет», — приводит слова Якубова ТАСС.

Напомним, «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 31 очко после 33 встреч. В следующей игре «Лада» встретится дома с «Авангардом» 21 декабря.