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«Мой второй папа». Иван Мирошниченко — в шутку об Александре Овечкине

«Мой второй папа». Иван Мирошниченко — в шутку об Александре Овечкине
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«Вашингтон Кэпиталз» провёл конкурс по упаковке подарков среди игроков. Видео, опубликованное командой, показало, как молодые игроки клуба пытаются упаковать снежный шар с изображением Александра Овечкина в качестве рождественского подарка. Коллекционный предмет доступен в праздничных наборах команды.

Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко во время упаковки подарка в шутку назвал Овечкина «вторым папой».

Фото: Кадр из видео «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Мирошниченко принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

После 18 матчей нынешнего сезона в составе «Вашингтона» Овечкин набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач.

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