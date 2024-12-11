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Состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала по хоккею — 2024: список игроков

Состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала по хоккею — 2024
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12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала по хоккею — 2024:

Вратари: Хантер Миска («Динамо» М), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»).

Защитники: Джошуа Брук, Николя Мелош (оба – «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»).

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родуэлл, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).

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