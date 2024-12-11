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«Адмирал» в результате обмена с минским «Динамо» пополнил 25-летний защитник

«Адмирал» в результате обмена с минским «Динамо» пополнил 25-летний защитник
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«Адмирал» и минское «Динамо» произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает защитник Дмитрий Дерябин. Белорусский клуб получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

25-летний Дерябин является первым воспитанником «Динамо», сыгравшим в КХЛ. Произошло это в сезоне-2017/2018. Всего за минское «Динамо» сыграл 181 матч и заработал 15 (2+13) очков при показателе полезности «-11». Имеет опыт игры за океаном. Сезон-2018/2019 защитник отыграл в команде «Сидар Рапидс Рафрайдерс» из USHL.

«Адмирал» располагается на шестой строчке Востока КХЛ после 36 матчей, имея в активе 39 очков.

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