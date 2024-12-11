«Трактор» и «Лада» произвели обмен хоккеистами

«Трактор» и «Лада» произвели обмен, в результате которого к чёрно-белым присоединился нападающий Остап Сафин. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до конца сезона-2024/2025. Тольяттинцы в результате сделки получили защитника Марселя Ибрагимова и форварда Данила Юртайкина. Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».

Юртайкин стал игроком «Трактора» по ходу сезона-2023/2024, перебравшись из ЦСКА. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл 45 матчей и набрал 22 (8+14) очка, а также добавил к ним 4 (2+2) балла за результативность в плей-офф. В нынешнем сезоне Юртайкин отметился тремя голевыми передачами в 12 встречах.

Марсель Ибрагимов пополнил состав челябинцев минувшим летом. Защитник успел провести 25 игр в регулярке и записал в актив 2 (1+1) очка.

Сафин в первый же год в КХЛ стал лучшим бомбардиром «Лады», заработав 36 (13+23) баллов в 67 встречах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне в 25 матчах Сафин отметился 15 (5+10) очками.