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В «Тракторе» оценили приход форварда Остапа Сафина

В «Тракторе» оценили приход форварда Остапа Сафина
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал приход форварда Остапа Сафина в результате обмена с «Ладой».

«Остап Сафин за полтора сезона отлично зарекомендовал себя в КХЛ, набрав больше 50 очков. Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции, и в этом его пути с «Трактором» сходятся. Благодарю Данила и Марселя за честную работу, желаю им удачи. Также хочу сказать спасибо генеральному менеджеру «Лады» Рафику Якубову за конструктивные переговоры», — приводит слова Волкова сайт «Трактора».

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