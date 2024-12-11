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Минское «Динамо» отправило вратаря Андрея Кареева в список отказов

Минское «Динамо» отправило вратаря Андрея Кареева в список отказов
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Минское «Динамо» отправило вратаря Андрея Кареева в список отказов, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

30-летний вратарь в нынешнем сезоне провёл семь матчей в составе «зубров» (один из них «на ноль»), отразил 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

Отмечается, что согласно статье 40 Правового регламента КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Минское «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 38 очков после 34 встреч.

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