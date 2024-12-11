Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов выстрелил из пушки с Петропавловской крепости

Евгений Кузнецов выстрелил из пушки с Петропавловской крепости
Комментарии

Игроки национальной команды «Россия 25» произвели выстрел из пушки с Петропавловской крепости, сообщает ТАСС.

В среду команда, включая игроков и тренерский штаб, посетила Петропавловскую крепость. В 12:00 мск выстрел из пушки был произведён форвардом санкт-петербургского СКА Евгением Кузнецовым.

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Материалы по теме
Состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала по хоккею — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android