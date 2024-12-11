Евгений Кузнецов выстрелил из пушки с Петропавловской крепости

Игроки национальной команды «Россия 25» произвели выстрел из пушки с Петропавловской крепости, сообщает ТАСС.

В среду команда, включая игроков и тренерский штаб, посетила Петропавловскую крепость. В 12:00 мск выстрел из пушки был произведён форвардом санкт-петербургского СКА Евгением Кузнецовым.

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.