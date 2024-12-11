Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала по хоккею — 2024: список игроков

Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала по хоккею — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала по хоккею — 2024:

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка»), Андрей Шутов («Барыс»).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).

Нападающие: Олег Бойко («Барыс»), Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Дёмин (все — «Сарыарка»), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (все — «Хумо», Ташкент), Саян Данияр («Номад»), Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ), Александр Своеволин («Кулагер»).

Материалы по теме
Сборная легионеров КХЛ впервые примет участие в Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android