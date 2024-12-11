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Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала по хоккею — 2024

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

Состав сборной Казахстана на Кубок Первого канала по хоккею — 2024:

Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков («Магнитка», ВХЛ), Жакен Ибрагимов («Сарыарка»), Андрей Шутов («Барыс»).

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (все — «Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Нижний Новгород), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (все — «Номад»), Эдуард Михайлов («Арлан»), Егор Наместников, Кирилл Полохов («Сарыарка»).

Нападающие: Олег Бойко («Барыс»), Александр Борисевич, Андрей Буяльский, Руслан Дёмин (все — «Сарыарка»), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — «Арлан»), Дмитрий Гренц, Артём Лихотников (все — «Хумо», Ташкент), Саян Данияр («Номад»), Алексей Зубов, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Евгений Рымарев («Юнисон», ВХЛ), Александр Своеволин («Кулагер»).