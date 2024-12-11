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Михайлов: сборная мира КХЛ способна преподнести сюрприз на Кубке Первого канала

Михайлов: сборная мира КХЛ способна преподнести сюрприз на Кубке Первого канала
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Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Михайлов оценил перспективы сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала — 2024.

«В сборной легионеров собраны хорошие игроки. Не могу сказать, что они высокого класса, но это ведущие хоккеисты клубов КХЛ. Другое дело, получится ли у них показать результат в командном сочетании. В любом случае ФХЛ и КХЛ в организационном плане придумали хорошую идею. Думаю, сборная мира способна преподнести сюрприз на Кубке Первого канала», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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