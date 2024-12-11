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Словацкий нападающий «Куньлуня»: в КХЛ приходится тренироваться со сломанными клюшками

Словацкий нападающий «Куньлуня»: в КХЛ приходится тренироваться со сломанными клюшками
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31-летний словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо заявил о проблемах с экипировкой в Континентальной хоккейной лиге.

«Основная проблема — это экипировка. Я понимаю, что так происходит из-за сложившейся политической ситуации. В НХЛ было всё, что ты захочешь, и даже больше. В КХЛ мне иногда приходится тренироваться со сломанными клюшками, потому что новые использую только на играх. Это всё объяснимо. Что касается гостиниц, здесь они все хорошие, за исключением одного-двух городов», — приводит слова Юрчо Metaratings.

В нынешнем сезоне КХЛ Юрчо сыграл 35 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.

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