СКА объявил о возвращении на «СКА Арену»

Пресс-служба СКА объявила о том, что арамейский клуб с 17 декабря возвращается на «СКА Арену». Первый матч после возвращения состоится с «Локомотивом». Начало игры — в 19:30 мск.

«С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!» — сказано в сообщении СКА.

Напомним, летом на «СКА Арене» произошёл пожар, и руководство СКА решило начать сезон-2024/2025 в «Ледовом дворце». За это время на «СКА Арене» устранили последствия пожара и произвели модернизацию оборудования.

СКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга набрала 44 очка за 34 матча.