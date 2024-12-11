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«Лада» взяла в аренду 21-летнего нападающего системы «Локомотива»

«Лада» взяла в аренду 21-летнего нападающего системы «Локомотива»
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На правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2024/2025, в «Ладу» переходит нападающий системы ярославского «Локомотива» Александр Волков. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Волков свою профессиональную карьеру начал в 2019 году в системе молодёжных команд «Локомотива», а в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ. В текущем сезоне 21-летний форвард выступал в ВХЛ за пермский «Молот» и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+1».

Отметим, что Волков является обладателем Кубка Регионов (2021) и бронзовым призёром МХЛ (2023). Всего в КХЛ нападающий провёл 43 игры и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+2».

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