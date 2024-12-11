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Голкипер «Металлурга» Илья Набоков: я полностью восстановился от травмы

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков: я полностью восстановился от травмы
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Голкипер «Металлурга» и национальной команды «Россия 25» Илья Набоков восстановился от травмы. Напомним, вратарь был вызван в сборную России для участия в Кубке Первого канала — 2024 в статусе травмированного игрока.

«Всё отлично, я полностью восстановился от травмы. Не знаю, сколько мне дадут сыграть матчей [на Кубке Первого канала], это решит тренерский штаб. Я готовлюсь, а дальше посмотрим.

В сборной очень приятная атмосфера, дружественная, много с кем познакомился, рабочая обстановка. Я по молодёжке ездил в сборную, но что касается взрослой национальной команды — для меня это первый выезд, поэтому немного другие ощущения», — цитирует Набокова ТАСС.

21-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,24. Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

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