Главный тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, в каком аспекте игры Мичков стал лучше

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла заявил, что российский форвард «лётчиков» Матвей Мичков стал лучше в отборе шайбы.

«Я думаю, что Фрост стал лучше в отборе шайбы, я видел несколько раз, как он пересекал площадку и отбирал шайбу в нейтральной зоне. И Мичков поработал над этим, он провёл несколько хороших розыгрышей. Я всё больше и больше доволен их действиями в этом аспекте», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Филадельфии».

Матвей Мичков во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал две результативные передачи. Форвард впервые в карьере набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.