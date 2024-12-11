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Владимир Крикунов: СКА приносит себя в жертву ради сборной

Владимир Крикунов: СКА приносит себя в жертву ради сборной
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о возможных проблемах СКА после Кубка Первого канала.

«СКА, можно сказать, приносит себя в жертву ради сборной. Как им удастся подготовиться к возобновлению сезона — большой вопрос. Не исключаю, что СКА может и оступиться по этой причине. В то же время они хотя бы дома и на месте, им будет проще», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в сборной «Россия 25» практически половина состава состоит из представителей СКА.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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