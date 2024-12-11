Дмитрий Орлов высказался о возможном новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался о возможном новом контракте нападающего Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд».

«Он сам решит, что лучше для него и его семьи. Конечно, я думаю, он хочет выиграть [Кубок Стэнли], это для него самое главное. Мы все играем в НХЛ, чтобы выиграть кубок. И его личная статистика каждый год доказывает, что Кирилл — элитный игрок, он играет всё лучше и лучше и делает лучше своих товарищей по команде.

Я уверен, что «Миннесота» сделает всё возможное, чтобы подписать его, предложив ему огромную сумму. Они хорошо играют в этом сезоне, и это также важно для его взгляда на будущее в этой команде. Если он увидит, что команда развивается и делает шаги к победе в Кубке, то, я думаю, он будет заинтересован в том, чтобы остаться», — цитирует Орлова RG.