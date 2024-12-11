«Это вызов для НХЛ». Ротенберг — о проведении Кубка Первого канала

Главный тренер «России 25» и СКА Роман Ротенберг заявил, что предстоящий Кубок Первого канала это вызов для НХЛ с Турниром четырёх наций.

– Можно ли сказать, что это ответ Турниру четырёх наций НХЛ? У нас вот четыре сборные, тоже четыре нации, даже больше.

– Это вызов для НХЛ.

– Вызов? В чём?

– Что мы лучше. Докажем делом, — заявил Ротенберг.

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.