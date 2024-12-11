Daily Faceoff: у Коваленко есть потенциал стать игроком верхних звеньев в «Сан-Хосе»

Североамериканский журналист Стивен Эллис заявил, что нападающий Николай Коваленко будет играть в первых двух звеньях «Сан-Хосе». Недавно россиянин был обменян из «Колорадо».

«В клубе надеются, что он будет парнем для первых двух звеньев, потому что он делает много вещей хорошо. Он не станет набирать много очков и вести за собой. У него были некоторые неплохие цифры в КХЛ в прошлом году, но для него главное то, как хорошо он двигается. Он неутомим, на обоих концах льда он проделывает много работы. Коваленко играл с различными партнёрами в «Колорадо». Он никогда не выступал в одном звене две встречи подряд, потому что «Эвеланш» испытывали проблемы с травмами и просто пытались поставить его туда, куда могли.

Он отлично катается и хорошо выступает в своей зоне, и, учитывая, что у него достаточно приличный бросок, если сложить всё это вместе, я думаю, у него есть потенциал игрока первой шестёрки в «Сан-Хосе», — цитирует Коваленко Daily Faceoff.