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Юрчо: был в шоке от того, какой Овечкин большой, настоящий русский медведь

Юрчо: был в шоке от того, какой Овечкин большой, настоящий русский медведь
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31-летний словацкий нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо рассказал, что был поражён габаритами капитана «Вашингтона» Александра Овечкина во время выступления в НХЛ и игры с россиянином.

«Когда я в первый раз играл с Александром, я был в шоке от того, какой он большой. Настоящий русский медведь! Помню, как я стоял с Ови на вбрасывании во время Олимпиады в Сочи и поражался его габаритам.

Я очень надеюсь, что он побьёт рекорд Гретцки! Каждый раз после матчей «Вашингтона» проверяю статистику в надежде, что Овечкин забил. Я считаю, что он заслуживает того, чтобы обойти Гретцки. Надеюсь, что это произойдёт уже в нынешнем сезоне», — приводит слова Юрчо Metaratings.

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