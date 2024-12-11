Летанг — о Макаре: он один из лучших в мире, заставляет игроков соперника выглядеть глупо

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг высказался о лидерах «Колорадо» после поражения от «Эвеланш» (2:6) и заявил, что соперник обладает очень мастеровитыми хоккеистами. Нападающие «Эвеланш» Натан Маккиннон и Микко Рантанен набрали по пять очков.

«Они в целом очень хорошие игроки. У Маккиннона есть скорость, мастерство, бросок. Рантанен очень заметен на льду и отлично играет у ворот. У них сложно отобрать шайбу. Ещё не забудьте про Макара. Это один из лучших игроков в НХЛ прямо сейчас. Он заставляет игроков соперника выглядеть глупо

Он, наверное, сейчас один из лучших игроков в хоккее. Просто заставляет команду соперника выглядеть глупо», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.