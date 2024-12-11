Летанг — о Макаре: он один из лучших в мире, заставляет игроков соперника выглядеть глупо
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг высказался о лидерах «Колорадо» после поражения от «Эвеланш» (2:6) и заявил, что соперник обладает очень мастеровитыми хоккеистами. Нападающие «Эвеланш» Натан Маккиннон и Микко Рантанен набрали по пять очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 06:31 0:2 Рантанен (Макар) – 18:22 0:3 Рантанен (де Хаан, Маккиннон) – 25:46 1:3 Гласс (Малкин, Летанг) – 27:21 2:3 Бантинг (Карлссон, Раст) – 38:53 2:4 Ничушкин (Маккиннон) – 43:23 2:5 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 52:21 2:6 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 55:08
«Они в целом очень хорошие игроки. У Маккиннона есть скорость, мастерство, бросок. Рантанен очень заметен на льду и отлично играет у ворот. У них сложно отобрать шайбу. Ещё не забудьте про Макара. Это один из лучших игроков в НХЛ прямо сейчас. Он заставляет игроков соперника выглядеть глупо
Он, наверное, сейчас один из лучших игроков в хоккее. Просто заставляет команду соперника выглядеть глупо», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.
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