Мальцев: Кубок Первого канала не тот, что раньше, турнир потерял зрелищность

Советский хоккеист Александр Мальцев заявил, что предстоящий Кубок Первого канала потерял зрелищность и привлекательность для болельщиков из-за состава участников. Ранее турнир был этапом Евротура, в нём традиционно принимали участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

«Это совершенно не тот турнир, что был раньше, когда участвовали Канада, Швеция и Финляндия? Ну, конечно, нет такого уровня. Это мало подходит на привычный хоккей? Ну да, но самое главное в том, что надо всё равно с кем-то играть, показать, что из себя представляем. Турнир потерял зрелищность и привлекательность для зрителей? Я думаю, что да.

Как я отношусь к составу сборной, которая состоит в основном из хоккеистов СКА? Ну, играют же в Питере, всё правильно, и главный тренер питерский. Правильно ли это? Я не знаю, сейчас всё по-другому. Хочется ли мне скорее посмотреть на вывески Канада — Россия, Швеция — Россия, США — Россия? Да, но я думаю, что это надолго, долго не увидим таких матчей. Но будем ждать», — цитирует Мальцева «ВсеПроСпорт».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» – 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.