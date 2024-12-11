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Майоров — о сборной «Россия 25»: состав не охватил всех, кто может играть в сборной

Майоров — о сборной «Россия 25»: состав не охватил всех, кто может играть в сборной
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал состав сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала и заявил, что не все достойные игроки попали в команду.

«Конечно, буду следить за матчами. Поскольку за последние годы это единственный турнир с участием нашей сборной. В то же время не стал бы называть её такой уж сборной. Скорее это намёки на национальную команду с уклоном в сторону одного клуба. В некоторой степени это оправданно. В то же время надо заглядывать в будущее. Мы же не вечно будем в изоляции. Вон пловцы уже выступают на чемпионате мира, первый шаг в этом направлении сделан. Конечно, надо думать о результате — турнир престижный, как ни крути. Но надо и в будущее смотреть, какие у нас перспективы, на кого можно рассчитывать. Думаю, на сегодняшний день выбор состава не охватил всех тех, кто действительно может играть в сборной, в том числе — в перспективе», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний хоккейный турнир «Кубок Первого канала» — 2024. Соревнования будут длиться до 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, на льду встретятся национальные команды Казахстана и Беларуси, сборная России («Россия 25») и сборная мира КХЛ.

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