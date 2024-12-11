Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов отдан в аренду до конца сезона в «Ак Барс»

Нападающий «Нефтехимика» Рауль Якупов отдан в аренду до конца текущего сезона в казанский «Ак Барс». Предыдущее арендное соглашение с «Адмиралом» из Владивостока расторгнуто.

20-летний Рауль является воспитанником нижнекамского хоккея. За его плечами 172 игры в МХЛ, где он заработал 158 (88+70) очков, провёл 19 встреч в ВХЛ (девять голов и три передачи), а также Якупов сыграл 33 матча в КХЛ. За «Нефтехимик» забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем чемпионате КХЛ форвард провёл за «Нефтехимик» четыре встречи и набранными очками не отметился. За владивостокский «Адмирал» Якупов сыграл три матча без набранных очков. Рауль — двоюродный брат нападающего «Авангарда» Наиля Якупова.