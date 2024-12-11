В «Нефтехимике» прокомментировали аренду Якупова в «Ак Барс»

Спортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский прокомментировал аренду нападающего Рауля Якупова в «Ак Барс» до конца текущего сезона.

«Рауль отправляется в систему «Ак Барса» на правах временного перехода. Это могло случится ещё до его аренды во Владивосток. Но тогда было принято решение, что в «Адмирале» он получит больше игрового времени, и это лучший вариант для его развития. Однако, не предоставив должного шанса, игрока отправили в команду МХЛ. Тогда и было принято решение вернуть Якупова.

После этого «Ак Барс» вновь вышел с предложением взять игрока в аренду. В «Ак Барсе» его видят как конкурента на позицию лимитчика в главной команде. Это устраивает и самого хоккеиста. Кроме того, он получит опыт игры в команде ВХЛ, которая ставит перед собой высокие задачи и борется за попадание в плей-офф», — цитирует Марчинского пресс-служба клуба.