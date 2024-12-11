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Сын Даниса Зарипова стал игроком тульского АКМ

Сын Даниса Зарипова стал игроком тульского АКМ
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Нападающий Артур Зарипов стал игроком тульского АКМ. Ранее 21-летний сын Даниса Зарипова провёл полтора месяца в «Юнисоне», где провёл два матча без набранных очков.

На протяжении трёх сезонов форвард выступал за «Ирбис». В чемпионатах МХЛ он провёл 72 встречи, в которых набрал 11 (7+4) очков при показателе полезности «+14». Отметим, что сезон-2019/2020 нападающий провёл в юношеской лиге Канады. Прошлый сезон Зарипов играл в ВХЛ, где в составе «Барса» провёл восемь матчей без набранных очков.

Напомним, прощальный матч Даниса Зарипова состоялся в августе 2023 года. Данис — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»).

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