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Александр Овечкин провёл ледовую тренировку с Никласом Бекстрёмом

Александр Овечкин провёл ледовую тренировку с Никласом Бекстрёмом
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл очередную тренировку в полной хоккейной амуниции. Как сообщает журналист Том Гулитти, россиянину помогал его давний друг — шведский нападающий Никлас Бекстрём.

Бекстрём катался в спортивном костюме и исполнял передачи под бросок Овечкину, а по окончании тренировки обнялся с Александром. Россиянин продолжает восстанавливаться от перелома малой берцовой кости.

После 18 матчей нынешнего сезона в составе «Вашингтона» Александр набрал 25 очков. Ему удалось забросить 15 шайб и сделать 10 голевых передач. Напомним, 36-летний Бекстрём перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В сезоне-2023/2024 швед провёл лишь восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Официально Бекстрём не сообщал о завершении карьеры.

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