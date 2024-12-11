«Коламбус» поместил нападающего Егора Чинахова в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Форвард получил травму ещё 27 ноября и с тех пор пропустил уже семь матчей команды из-за повреждения верхней части тела.

Напомним, 23-летний Чинахов проводит в составе «Коламбуса» уже четвёртый сезон. В текущем чемпионате он набрал 14 очков в 21 матче, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. В КХЛ он играл за «Авангард» в сезоне-2020/2021.

Чинахов провёл в НХЛ 166 матчей, в которых набрал 70 (34+36) очков. Уроженец Омска был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.