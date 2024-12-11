Аймурзин: Евгений Кузнецов отвечает за настроение в российской сборной

Нападающий «Северстали» и сборной «Россия 25» Данил Аймурзин поделился эмоциями перед стартом Кубка Первого канала и заявил, что форвард Евгений Кузнецов заряжает всех позитивом и отвечает за хорошее настроение в команде.

«Сейчас идёт сезон, так что физическая форма у всех хорошая. В команде собрались очень классные игроки, поэтому я уверен, что мы покажем хороший хоккей.

— Вы впервые оказались в одной команде с Кузнецовым. Какую роль Евгений играет в коллективе?

— Кузнецов отвечает за настроение! Он очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что познакомился с Евгением и оказался с ним в одной команде. Всё очень классно, — приводит слова Аймурзина Metaratings.ru.