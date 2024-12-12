«Определяющее значение». Берлёв — о влиянии Епанчинцева на переход в «Сибирь»
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Нападающий «Сибири» Антон Берлёв заявил, что определяющим значением в выборе клуба для продолжения карьеры стал главный тренер новосибирской команды Вадим Епанчинцев.
– Какое значение имела фигура главного тренера команды Вадима Епанчинцева?
– Определяющее. Я его знаю, с большим желанием ехал сюда, хотел снова с ним поработать. В целом, наслышан про команду, про коллектив. Я не ошибся: та информация, которая у меня была, оказалась правдой, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате» в 8:00 мск.
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