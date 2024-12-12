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«Мало где поддерживают так, как в Новосибирске». Берлёв — о болельщиках «Сибири»

«Мало где поддерживают так, как в Новосибирске». Берлёв — о болельщиках «Сибири»
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Нападающий «Сибири» Антон Берлёв отметил, что болельщики новосибирского клуба являются одними из самых громких в КХЛ, и выделил их знаменитую кричалку во время исполнения гимна Российской Федерации перед матчами лиги.

«Честно говоря, мне очень нравится город. Пока, правда, я не всё осмотрел. Но та часть, где я живу, арена новая – всё классно. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать болельщикам, потому что мало где поддерживают так, как здесь. То, как они кричат «Славься, «Сибирь», не передать словами», – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
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