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Новичок «Сибири» — об игре команды: идёт перевес в сторону академии

Новичок «Сибири» — об игре команды: идёт перевес в сторону академии
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Нападающий «Сибири» Антон Берлёв заявил, что иногда в игре хоккеистов новосибирской команды не хватает простоты.

– Епанчинцев постоянно говорит, что не хватает агрессии в атаке в последнее время. Это тоже один из резервов команды?
– Да, это один из моментов, на который стоит обратить внимание. А если это говорит главный тренер, то надо прислушаться, каждому покопаться в себе. Здесь в команде собрано много техничных, опытных и поигравших ребят. Где-то идёт перевес в сторону академии, поэтому нужно добавить в агрессии, делать больше простых действий, полезть на ворота, забить «мусорные» голы. В этих мелочах резерв и состоит. Как поправим, обязательно заиграем по-другому, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
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