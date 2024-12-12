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Новичок «Сибири» Берлёв рассказал, за счёт чего команда может преодолеть кризис

Новичок «Сибири» Берлёв рассказал, за счёт чего команда может преодолеть кризис
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Нападающий «Сибири» Антон Берлёв рассказал, за счёт чего команда может преодолеть игровой кризис.

– Вы перешли в «Сибирь» в то время, когда команда находилась в кризисе. В каком настроении застали сам коллектив?
– Была рабочая обстановка, все понимали, что были допущены какие-то ошибки. На самом деле мы и сейчас находимся в тяжёлом положении, у нас небольшой кризис, но я лично вижу, что у этой команды есть большой резерв. Поэтому надо продолжать работать, выполнять, что говорят тренеры, где-то от себя больше требовать. И, я думаю, мы переломим эту нестабильность.

– А в чём заключается этот резерв?
– Как я уже сказал, очень важен сам коллектив. Без него ты не добьёшься ничего. Да, может быть, будут победы, но после них наступят поражения. Я вижу, что в этой команде нужно исправить небольшие нюансы и она будет играть на другом уровне: уверенно и солидно. Это бы и привело к более положительному результату, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
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