Новичок «Сибири» — о проблемах в команде: потеря концентрации и неуверенность присутствуют

Нападающий «Сибири» Антон Берлёв рассказал, что порой хоккеисты новосибирской команды теряют концентрацию и уверенность в себе.

– Есть одна избитая фраза для команд, которые балансируют на грани восьмёрки, – каждая игра как плей-офф. В «Сибири» уже мыслят этой категорией?

– Можно и так выразиться. Голову сильно грузить не надо, но в уме держать стоит тот факт, что упускать своё нельзя. К сожалению, мы слишком много позволяем сопернику, потому что не столько он нас переигрывает, сколько мы сами совершаем эти ошибки. Потеря концентрации и неуверенность присутствуют. Насколько мне известно, нужно начинать с мелочей: не терять шайбу, доводить её до ворот, блокировать. Когда какое-то полезное действие совершаешь, уверенность появляется, ноги начинают бежать, сам не знаешь почему, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.