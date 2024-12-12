Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Сибири» — о проблемах в команде: потеря концентрации и неуверенность присутствуют

Новичок «Сибири» — о проблемах в команде: потеря концентрации и неуверенность присутствуют
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Берлёв рассказал, что порой хоккеисты новосибирской команды теряют концентрацию и уверенность в себе.

– Есть одна избитая фраза для команд, которые балансируют на грани восьмёрки, – каждая игра как плей-офф. В «Сибири» уже мыслят этой категорией?
– Можно и так выразиться. Голову сильно грузить не надо, но в уме держать стоит тот факт, что упускать своё нельзя. К сожалению, мы слишком много позволяем сопернику, потому что не столько он нас переигрывает, сколько мы сами совершаем эти ошибки. Потеря концентрации и неуверенность присутствуют. Насколько мне известно, нужно начинать с мелочей: не терять шайбу, доводить её до ворот, блокировать. Когда какое-то полезное действие совершаешь, уверенность появляется, ноги начинают бежать, сам не знаешь почему, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android