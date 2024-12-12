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«Меня брали под топ-6». Берлёв — о переходе в «Торпедо» перед нынешним сезоном

«Меня брали под топ-6». Берлёв — о переходе в «Торпедо» перед нынешним сезоном
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Нападающий «Сибири» Антон Берлёв заявил, что начинал текущий сезон в составе нижегородского «Торпедо» как игрок первых двух звеньев.

– Какую роль вам предлагали в Нижнем Новгороде?
– Я не уверен, рассматривал или нет он под определённую роль. Давайте без имён: ещё по ходу прошлого сезона мне поступали звонки, что меня хотели бы видеть в Нижнем. Переход по ходу чемпионата не состоялся, а после окончания мы провели переговоры. «Торпедо» было самое настойчивое, больше всего меня хотели там видеть. Как мне было озвучено, брали меня под топ-6, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Берлёвым читайте на «Чемпионате»:
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
Эксклюзив
«Мне сломали палец, я вылетел. И просто ждал, когда поеду в «Сибирь». Интервью с Берлёвым
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