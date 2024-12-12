«Меня брали под топ-6». Берлёв — о переходе в «Торпедо» перед нынешним сезоном

Нападающий «Сибири» Антон Берлёв заявил, что начинал текущий сезон в составе нижегородского «Торпедо» как игрок первых двух звеньев.

– Какую роль вам предлагали в Нижнем Новгороде?

– Я не уверен, рассматривал или нет он под определённую роль. Давайте без имён: ещё по ходу прошлого сезона мне поступали звонки, что меня хотели бы видеть в Нижнем. Переход по ходу чемпионата не состоялся, а после окончания мы провели переговоры. «Торпедо» было самое настойчивое, больше всего меня хотели там видеть. Как мне было озвучено, брали меня под топ-6, – сказал Берлёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.